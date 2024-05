Eurovision forbyder palæstinensiske flag i Malmö Arena

Det bliver ikke tilladt at tage et palæstinensisk flag med ind til den internationale sangkonkurrence Eurovision, når konkurrencen løber af stablen i Malmø i Sverige i næste uge.

Det har European Broadcasting Union (EBU), som arrangerer konkurrencen, ifølge den svenske avis Göteborgs-Posten bestemt.

Forbuddet gælder både palæstinensiske flag og skilte med politiske budskaber.

Forsøger man alligevel at tage sådanne genstande med ind i Malmö Arena, hvor konkurrencen afholdes, vil man blive forment adgang.

På den officielle hjemmeside for Eurovision fremgår det, at det kun er tilladt at medbringe nationale flag fra de deltagende lande. Prideflaget er dog undtaget.

Sangkonkurrencen starter tirsdag i næste uge, hvor den første semifinale afholdes.

Anden semifinale er torsdag, inden finalen finder sted lørdag.

Det palæstinensiske flag bliver ofte brugt af demonstranter, der demonstrerer mod krigen mellem den palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel i Gazastriben.

Flere end 35.500 mennesker har mistet livet der, efter at Israel iværksatte modangreb mod Hamas, der 7. oktober brød ind over grænsen og dræbte flere end 1100 mennesker.

Der er ikke en palæstinensisk deltager i Eurovision. Israel deltager til gengæld i sangkonkurrencen.

Landets repræsentant i konkurrencen, Eden Golan, blev dog bedt om at skrive sin eurovisionsang, "October Rain", om.

EBU vurderede, at den refererede for tæt til angrebet 7. oktober og dermed var politisk, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne. Sangen hedder nu "Hurricane".

