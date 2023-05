Eurovision-håb vil bryde dansk forbandelse

Det er præcis ti år siden, at Danmark sang sig til tops i det internationale melodigrandprix.

Men siden Emmelie de Forest vandt Eurovision i 2013 med "Only Teardrops", har de danske bidrag blot blandet sig i top ti to gange.

De forgangne to år har de danske sange end ikke kvalificeret sig til finalen. Heller ikke i 2015 og 2016 lykkedes det at få en finaleplads.

Den statistik vil årets rød-hvide Eurovision-håb, Reiley, der stiller op med nummeret "Breaking My Heart", ændre.

- Der er en eller anden dansk forbandelse i Eurovision, synes jeg. Den håber jeg at bryde. Vi skal altså i finalen. 100 procent, lyder det fra Reiley.

- Jeg er meget beæret over at gøre det. Det går mere og mere op for mig, hvor specielt det er for mig. Jeg er meget spændt, siger den færøskfødte TikTok-stjerne.

Danmark har ikke kvalificeret sig til en Eurovision-finale siden 2019, og det giver et vist pres, medgiver Reiley.

Bookmakerne øjner ham ikke de helt store chancer. Men Reiley tror på missionen.

Forventningerne om en finaleplads skal indfris gennem et nyt sceneshow sammenlignet med det, han fremførte til det danske melodigrandprix i februar.

I den danske grandprixfinale var han flankeret af dansere. Men til Eurovision står han alene på scenen.

- Folk har ikke set så meget endnu, siger Reiley og fortsætter:

- Alle de klip, der er kommet ud fra prøverne, viser faktisk ikke så meget af sceneshowet. Jeg håber virkelig, at sceneshowet vil imponere folk, fordi vi har lagt meget i det, siger han.

Sceneshowet er bygget op omkring en rekvisit, der er udformet som et hus med flere forskellige farverige rum. Det håber Reiley vil vinde seernes hjerter. Men lukker man øjnene, håber han, at musikken taler for sig selv.

- Det er en popsang, som handler om et toksisk kærlighedsforhold. Det tror jeg, alle har været igennem. Jeg håber, at folk, som hører sangen, kan relatere til den, lyder det fra Reiley.

Der stiller efterhånden så mange nationer op i Eurovision, heriblandt Australien, at feltet må skæres ned i to semifinaler.

Den første semifinale afholdes 9. maj, mens den anden afvikles 11. maj.

Reiley skal i ilden i den anden semifinale for at kvalificere sig til finalen, som løber af stablen 13. maj.

Årets Eurovision afholdes i den britiske storby Liverpool på vegne af Ukraine, som vandt det internationale melodigrandprix i 2022, grundet Ruslands invasion.

