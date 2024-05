Eurovision opfordrer seere til ikke at stemme på hollandsk sang

Efter udelukkelsen af hollandske Joost Klein vil der ikke optræde nogen artist på sang nummer fem ved finalen i Eurovision lørdag aften. Eurovision opfordrer derfor fans og seere til at undlade at stemme på Holland.

Det skriver Eurovision på sangkonkurrencens hjemmeside.

- Alle deltagere vil beholde deres nummer i den officielle rækkefølge. Der vil ikke være nogen sang på plads nummer fem.

- Juryresultaterne, som blev modtaget efter den anden generalprøve fredag, er blevet genberegnet, så Holland ikke får nogen point. Derfor skal alle jurymedlemmer genvurdere alle sange fra 1 til 26, lyder det.

Eurovision understreger, at seere fra Holland stadig gerne må stemme. Resultatet fra den hollandske jury er desuden stadig gyldigt.

- Der vil ikke blive tildelt point til Holland fra seerne, skriver Eurovision.

European Broadcasting Union (EBU), der er den europæiske sammenslutning af public service-tv- og radiostationer, vil informere alle telekommunikationspartnere om, at Holland ikke længere deltager.

- Vi vil bestræbe os på at blokere linjerne til sang nummer fem.

- Skulle nogle seere forsøge at stemme på sang nummer fem, vil deres stemmer ikke tælle, men der er en mulighed for, at man kan blive opkrævet betaling, lyder det.

Lørdag meddelte EBU i en udtalelse, at hollandske Joost Klein ikke kommer til at optræde ved finalen lørdag aften på grund af en politiefterforskning.

Svensk politi efterforsker en anmeldelse indgivet af et kvindeligt medlem af et produktionshold på Eurovision, der finder sted i den sydsvenske by Malmø.

Det er foreløbig uvist, hvad anmeldelsen handler om.

Joost Klein, der stillede op med sangen "Europapa", deltog ikke ved Eurovisions generalprøver fredag. Her lød det fra EBU, at Eurovision var i gang med at undersøge en "hændelse" med forbindelse til den hollandske sanger.

Med Hollands exit fra Eurovision er der 25 deltagere i finalen lørdag aften.

Danmarks bud på en Eurovision-vinder, Saba, gik ikke videre fra semifinalen, der blev afholdt torsdag.

/ritzau/