Eurovision-stjerner og Lord Siva giver koncerter i Tivoli

De norske poptvillinger Marcus og Martinus, der stillede op ved dette års Eurovision for nabonationen Sverige, kommer til Danmark.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse, hvor yderligere ti nye koncerter over sommeren bliver annonceret.

De 11 artister optræder alle til koncerter i forbindelse med Tivolis Fredagsrock, hvor store kunstnere som Take That og Diana Ross indtager Plænen klokken 22 en sommerfredag.

Udover Eurovision-stjernerne er Eee Gee, Rasmus Seebach, Ankerstjerne, Kind mod Kind og Lord Siva blandt de artister, der spiller klokken 19 på forskellige fredage i forbindelse med Fredagsrock.

Med det udvidede program får gæster, der besøger haven, glæde af en større del af haven og en større del af fredag, lyder det fra kulturdirektøren i Tivoli, Frederik Wiedemann.

- De seneste somre har vi set, at mange koncertgæster kommer tidligere om fredagen under Havefest for at nyde festivalstemningen med stort comedyprogram, koncerter klokken 19 og dj's, inden det går løs med de store Fredagsrock-koncerter klokken 22, siger han i meddelelsen.

Take That, der er et af de helt store navne på programmet for Tivolis Fredagsrock, har selv valgt artisten, der skal varme op for dem den 28. juni.

Her kan gæsterne stifte bekendtskab med Alfie Castley, som er særlig kendt på det sociale medie TikTok.

Det bliver Alfie Castleys debut i Tivoli. Sange som "Teenage Mona Lisa" og "Heaven's Got a Place (Someone New)" har gjort ham til et stort navn på TikTok.

Desuden optræder sangeren JJ Paulo, der er særlig kendt for sit nummer "My Bebe". Han træder op på scenen den 14. juni, inden Hans Philips Fredagsrockskoncert går i gang klokken 22.

Dopha, som optræder inden Tim Christensen 30. august, løfter sløret for overraskelser i forbindelse med sin tur på scenen.

- Der bliver spillet sange fra mit debutalbum og min ep. Og så kommer jeg selvfølgelig også til at tage et par hemmeligheder med, siger hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/