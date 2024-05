Eurovision-vinder Nemo bliver fejret i schweizisk hjemby

Schweiziske Nemo vandt natten til søndag årets Eurovision, og det kunne mærkes i hjembyen Biel.

Her festede Nemo-fans på gader og stræder. Byen er tilmed i gang med at planlægge en officiel velkomst til ære for 24-årige Nemo, som vandt med sangen "The Code".

- Nemo, du er den bedste! Du gjorde det! Du vandt Eurovision! Din entusiasme og autentiske performance overbeviste alle, lyder det på byens profil på det sociale medie X.

- Tillykke! Din by, Bienne, er ekstremt stolt af dig: Bravo og tak!, lyder det videre.

Biel kendes både på dets franske og engelske navne: Biel og Bienne. Det ligger i det nordvestlige Schweiz og er den største tosprogede by i landet.

Foran en kæmpe skærm var hundredvis af mennesker mødt op for at se Eurovision-finalen live fra Malmø i Sverige og heppe på Nemo.

Nemos støtter sad ved bordbænkesæt omgivet af food trucks og fik en øl eller et glas vin i det varme aftenvejr på gaden General Dufour Street.

De vajede med det schweiziske flag, stod på bænkene og sang med på Nemos sang, imens de klappede og heppede.

Schweiz' indenrigsminister, Elisabeth Baume-Schneider, ønskede også Nemo tillykke på det sociale medie X.

Hun kalder Eurovision-sejren for "et spotlys på dine mange talenter og en anerkendelse af din personlighed, som er gennemsyret af overdådighed, følsomhed, intimitet og vovemod".

Det er kun tredje gang, at Schweiz vinder ved Eurovision.

Lys Assia vandt det første Eurovision nogensinde i 1956 med sangen "Refrain" og canadiske Celine Dion tog i 1988 trofæet med "Ne partez sans moi".

Traditionen tro finder Eurovision næste år sted i Schweiz. I 1956 blev konkurrencen afholdt i Teatro Kursaal i Lugano, men Schweiz afslog at afholde Eurovision igen året efter.

I 1989 blev Eurovision afholdt i Palais de Beaulieu i Lausanne.

