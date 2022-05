Eurovision-vindere sælger trofæ til støtte for Ukraine

De ukrainske vindere af dette års Eurovision, bandet Kalush Orchestra, har solgt deres trofæ fra sangkonkurrencen på en auktion.

Pengene skal gå til Ukraines militær, der kæmper mod Rusland.

Trofæet blev solgt til Whitebit, der et ukrainsk firma, der har en platform til at veksle kryptovaluta.

- En stor tak til gruppen Whitebit, der købte trofæet for 900.000 dollar, og nu er de retmæssige ejere af vortes trofæ, siger det ukrainske band søndag.

Beløbet svarer til 6,2 millioner danske kroner.

Auktionen blev afholdt ved en velgørenhedskoncert i den tyske hovedstad, Berlin, søndag.

Siden 2008 er Eurovision-vindere blevet tildelt et trofæ formet som en glasmikrofon. Det er svenskeren Kjell Engman, der står bag designet.

Det oprindelige trofæ forbliver hos arrangørerne af Eurovision, mens vindere bliver tildelt en mindre kopi af trofæet.

Ved auktionen blev Kalush Orchestras forsanger Oleg Psyuks karakteristiske lyserøde bøllehat også solgt. Alle pengene går til Ukraines forsvar.

Kalush Orchestra vandt Eurovision Song Contest med sangen "Stefania" den 15. maj i den italienske by Torino.

Sejren blev tolket som en solidaritetserklæring fra de andre lande over hele Europa i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Russerne blev udelukket fra konkurrencen af samme grund.

Det er usikkert, hvorvidt Ukraine kan blive vært for næste års Eurovision, som traditionen ellers foreskriver, på grund af den igangværende situation.

Det er dog ikke første gang, at et land må takke nej til at være værter for showet.

Senest skete det i 1980, hvor Israel vandt for andet år i træk og takkede nej til værtskabet af økonomiske årsager.

