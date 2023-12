EU's sag mod Elon Musks sociale medie er startet

EU har mandag påbegyndt de formelle skridt i en sag mod det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, for mistanke om brud på de forpligtelser, der ligger i forordningen om digitale tjenester (DSA).

Det siger EU-kommissær med ansvar for det indre marked Thierry Breton.

Sagen bygger på, at man har identificeret misinformation på X relateret til Hamas angreb den 7. oktober. Formelt set henvises der til forordningens forpligtelser omkring ulovligt indhold, som blandt andet er sat i verden for at bekæmpe misinformation.

- I dag starter vi de formelle skridt mod X for at gøre det klart, at med DSA'en er tiden, hvor store online platforme agerer som om, at de er så store, at de kan være ligeglade, er forbi, siger Thierry Breton ifølge en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen vil fortsætte med at indsamle beviser. Eksempelvis ved at sende flere anmodninger om information til X.

Den danske kommissær, Margrethe Vestager, siger, at EU tager ethvert brud på reglerne meget seriøst.

- Kommissionen vil grundigt undersøge X's overholdelse af DSA'en for at sørge for, at europæiske borgere er sikre online, siger hun.

/ritzau/