Eventyrligheder i Virum Kirke

Virum Kirke nord for København dannede mandag aften rammen om en koncert, der var tænkt som en optakt til flere af lignende karakter i forårssæsonen 2022 – under den forjættende overskrift ”Eventyrligheder”. Det var en ren sangkoncert, hvor den kongelige operasanger Gitta-Maria Sjöberg skulle have trukket et stort læs. Men hun var ramt af en forkølelse, der havde sat sig på stemmebåndene, så hun måtte nøjes med at se til – og passe kameraet under en optagelse. I hendes sted kom nogle lovende sangere til at sørge for, at koncerten – der blev markant forkortet, også fordi man fornuftigvis havde valgt at stryge pausen – trods alt ikke blev aflyst.