Evig kærlighed i livets omskiftelige malstrøm

5 stjerner

Den første kærlighed og spirende dødsbevidsthed flyder sanseligt og dorskt sammen i den eurofile og absolut vidunderlige ”Call Me by Your Name”

Den allersidste scene i Luca Guadagninos følelsesmæssigt nærmest fuldendte kærlighedsepos ”Call Me by Your Name” (Kald mig ved dit navn) er et stærkt punktum for, hvad man kan kalde instruktørens begærlige sommer-trilogi.

I ”I Am Love” fra 2009 forførte trofæhustruen Tilda Swinton en langt yngre mand. Forrige års ”A Bigger Splash” var båret af mere traditionelle intriger og tunge forførelser. De to film var antropologiske tableauer, underskønne, men også underligt tomme. En nydelse for intellektet og den æstetiske sans, men de føltes ikke som en nødvendighed for sjælen. Men med ”Call Me by Your Name”, der bygger på en roman af André Aciman, når Guadagnino helt ind i den rå følelsesmæssige kerne og slipper det intellektualiserende åg.