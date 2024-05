Sådan bliver du havfrue: Ny bog vil gøre børns havfruedrømme til virkelighed og gøre dem klogere på havmiljø

Bogen "Sådan bliver du havfrue" af Karin Prehst Lund Madsen, der udkommer i dag, giver børn viden og gode råd til at kaste sig ud i havfruesvømning. Forfatteren, der selv arbejder som havfrue, håber, at den vil inspirere den næste generation til at passe bedre på vores havmiljø