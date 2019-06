Facebook vil dele informationer om radikale i Frankrig

Personer tilknyttet justitsministeriet og domstolene i Frankrig vil få oplysninger om hadsk tale fra Facebook.

Facebook er for første gang gået med til at dele informationer om brugere, som mistænkes for hadefulde ytringer.

Det sker i Frankrig, hvor personer tilknyttet justitsministeriet og domstolene vil få udleveret informationer. Det oplyser den franske digitaliseringsminister, Cedric O.

Facebook har ingen kommentarer til sagen.

Beslutningen fra verdens største sociale medium kommer efter gentagne møder mellem Facebooks chef, Mark Zuckerberg, og præsident Emmanuel Macron.

Hidtil har Facebook samarbejdet med det franske retsvæsen om sager, som var tilknyttet terror og vold, men samarbejdet udvides nu til også at omfatte hadefulde ytringer.

Den store sociale medieplatform er gået med til at give adresser på konti, der indeholder "homofobiske, racistiske eller antisemitiske opslag". Det vil ske på anmodning fra embedsmænd fra retssystemet, hedder det.

IP-adresser gør det muligt for efterforskere at identificere og lokalisere de computere, der er blevet anvendt til sådanne ytringer.

- Facebooks aftale på dette område gælder kun Frankrig, siger kilder i Paris til AFP.

Zuckerberg mødtes med den franske præsident i maj for at drøfte indgreb mod hadefulde ytringer.

Facebooks leder for globale anliggender, Nick Clegg, som er tidligere britisk vicepremierminister, sagde mandag, at regeringer - og ikke virksomheder - må står for regulering af sociale netværk.

- Det er ikke op til private selskaber - uanset hvor store eller små de er - at fastsætte sådanne regler. Det er op demokratiske politikere i den demokratiske verden, sagde Clegg til BBC.

Frankrigs parlament står over for at skulle behandle et lovudspil omkring "had i cyberspace", som lægger op til at hadefulde udsagn skal fjernes inden for 24 timer.

Lovudkastet opfordrer til, at der udvikles enkle og klare regler for, hvordan upassende indhold og hadske ytringer anmeldes. Udspillet har forslag om, at der skal skabes "en enkelt anmelderknap", som skal være den samme for alle platforme.

