Facebook vil stoppe falsk og fordrejet indhold om Holocaust

Søger folk på Holocaust, vil Facebook henvise til sider med korrekt information om folkedrabet.

Facebook vil forbyde indhold, der afviser eller fordrejer Holocaust.

Det siger Mark Zuckerberg, stifter af det sociale medie, mandag ifølge en række medier såsom Reuters, dpa og The Verge.

- Hvis folk søger på Holocaust på Facebook, vil vi begynde at henvise folk til myndighedskilder for at få korrekt information, siger stifteren ifølge dpa.

Det sociale medie oplyser, at det vil begynde på det senere i år, men præciserer ikke nærmere.

Holocaust er betegnelsen for det folkedrab, som nazisterne stod bag under Anden Verdenskrig. Her blev cirka seks millioner jøder slået ihjel.

Facebook har tidligere talt for retten til fri tale. For to år siden afviste Mark Zuckerberg således i en podcast, at selskabet ville fjerne indhold, der afviser, at Holocaust har fundet sted.

- Jeg tror ikke, at de bevidst skriver det forkert, sagde han ifølge teknologimediet The Verge.

Mandag oplyser Facebook dog, at man nu tager skridtet på baggrund af "den veldokumenterede stigning i antisemitisme globalt og den alarmerende grad af uvidenhed om Holocaust, især blandt unge".

/ritzau/