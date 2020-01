Faith No More spiller på årets Roskilde Festival

Nordeuropas største musikfestival har torsdag offentliggjort 32 nye navne til sommerens festivalprogram.

Det alternative rockband Faith No More, englænder FKA Twigs og Anderson .Paak The Free Nationals spiller alle på den 50. udgave af Roskilde Festival.

Det står klart torsdag, hvor festivalen har tilføjet 32 navne til sommerens plakat.

Også countrypopmusikeren Kacey Musgraves og rocksangerinden Angel Olsen er nye navne på listen, og der er således tale om mange unge artister. Det glæder Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

- Noget af det, jeg er særligt stolt af, er, at vi har en hel stribe ret unge, som stadig er på vej op, men som allerede nu har markeret sig som nogle rigtig stærke navne, siger han.

- Det unikke for denne her generation af kunstnere er, hvor hurtigt de markerer sig. Dels kunstnerisk, men også når det kommer til kendskabet til dem, for de opnår hurtigt en enorm udbredelse. Vi glæder os til at tage imod en ny generation, tilføjer Anders Wahrén.

I september 2019 offentliggjorde festivalen sit første hovednavn, nemlig den amerikanske popsangerinde Taylor Swift. Siden er navne som rapperen Tyler, the Creator og Hugo Helmig blevet tilføjet til listen.

Ifølge Anders Wahrén er de unge talenter vigtige, fordi det kan være med til at bringe en masse nyt ind.

- Selv om det er festival nummer 50, er det vigtigt for os, at det stadig er en festival, der peger fremad og har meget stærkt fokus på de nye strømninger, siger Anders Wahrén.

Festivalen fejrer i år 50-års jubilæum. Derfor har den fået den særlige titel "RF50: Time Is Now".

Af den grund er det også oplagt at kigge tilbage gennem historien, siger programchefen.

Derfor rummer torsdagens offentliggørelse også nogle gamle kendinge øverst på plakaten i form af Faith No More, der vendte tilbage i 2015 med et nyt album efter små 20 års albumpause.

Roskilde Festival er Nordeuropas største festival. Cirka 130.000 mennesker havde købt billet til festivalen i 2019, hvor 188 navne optrådte.

Roskilde Festival løber i år fra 27. juni til 4. juni.

