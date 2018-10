FAKTA: 10 års modtagere af Man Booker Prize

Forfatteren Anna Burns modtog tirsdag prestigefyldt britisk litteraturpris. Her kan du se tidligere modtagere.

Man Booker Prize, der er en stor britisk litteraturpris og en af de mest prestigefyldte internationale bogpriser i verden, blev uddelt tirsdag.

Det endte med at være forfatteren Anna Burns, der modtog dette års pris, som blev overrakt i London.

Her er en oversigt over de seneste prismodtagere:

2017: George Saunders, USA, for "Lincoln in the Bardo".

2016: Paul Beatty, USA, for "The sellout".

2015: Marlon James, Jamaica, for "A Brief History of Seven Killings".

2014: Richard Flanagan, Australien, for "The Narrow Road to the Deep North".

2013: Eleanor Catton, New Zealand, for "The Luminiaries".

2012: Hilary Mantel, Storbritannien, for "Bring Up the Bodies".

2011: Julian Barnes, Storbritannien, for "The Sense og an Ending".

2010: Howard Jacobson, Storbritannien, for "The Finkler Question".

2009: Hilary Mantel, Storbritannien, for "Wolf Hall".

2008: Aravind Adiga, Indien, for "The White Tiger".

Kilder: Det svenske nyhedsbureau, TT.

/ritzau/