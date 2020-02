FAKTA: 11 danske restauranter er bæredygtige rollemodeller

Michelin har belønnet 11 danske restauranter med emblem for bæredygtighed. Det er bedst i Norden.

Ifølge Michelinguiden er de danske restauranter bedst blandt de nordiske lande, når det gælder bæredygtighed.

11 danske restauranter - inklusiv Færøerne - har således fået tildelt den grønne femkløver, som markerer, at restauranterne har lavet særlige tiltag for at fremme bæredygtighed i deres køkkener.

Det kan for eksempel være begrænsning af madspild, prioritering af økologi eller dyrkning og brug af lokale råvarer.

Anerkendelsen uddeles som supplement til restauranter, der enten har en stjerne eller et af de andre hædersmærker, som tildeles restauranter, der endnu ikke helt er på michelinniveau.

De 11 emblemer til danske restauranter er flest i Norden, selv om den større bæredygtighedspris gik til svenske Magnus Ek fra restaurant Oaxen Krog i Stockholm.

Disse danske restauranter og kokke har fået den grønne femkløver:

* Alchemist - Rasmus Munk.

* Alouette - Nick Curtin.

* Amass - Matthew Orlando.

* Frederiksminde - Jonas Mikkelsen.

* Hærværk - Rune Lund Sørensen.

* Molskroen - Steffen Villadsen.

* Moment - Eigil Villadsen.

* Noma - René Redzepi.

* 108 - Kristian Baumann.

* Relæ - Christian Puglis.

* Koks - Poul Andrias Ziska.

Kilde: Michelinguiden.

/ritzau/