FAKTA: Alma-teleskopet er verdens største

Forskere har brugt kæmpeteleskopet Alma til at måle afstanden til en af de fjerneste galakser i universet.

Et internationalt hold forskere har målt afstanden til en kæmpegalakse, der ligger 13 milliarder lysår fra jorden.

Det gør den til en af de fjerneste galakser, der hidtil er observeret.

Forskerne har brugt teleskopet "Alma", der kan måle og opfange stjernestøv i fjerntliggende galakser.

Opdagelsen af den fjerne galakse er det første resultat fra en ny, stor undersøgelse med Alma-teleskopet:

* Alma-teleskopet strækker sig over 16 kilometer og er dermed verdens største teleskop.

* Teleskopet består af 66 teleskoper, der står i 5000 meters højde på Chajnantor højsletten i de chilenske Andesbjerge.

* Det bruges til at studere stråling fra objekter - især galakser - så langt ude i rummet, at de ikke kan måles med et almindeligt teleskop.

* Teleskopet måler strålingen fra det støv, der er i nogle galakser, og ikke stjernelys som almindelige teleskoper gør.

* Det er European Southern Observatory (ESO), der driver teleskopet.

Kilder: ESO og Astronomibladet

/ritzau/