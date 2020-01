FAKTA: Årets Cavlingpris til Jyllands-Posten

Blandt fire nominerede er årets Cavlingpris gået til to journalister fra Jyllands-Posten.

Fredag er Cavlingprisen for 2019 blevet uddelt til journalisterne Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl fra Morgenavisen Jyllands-Posten.

Prisen gives for deres afsløringer af, hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

Her er et overblik over de øvrige nominerede til prisen, og hvem der har siddet med i priskomitéen:

* Louise Drivsholm, Martin Bahn og Lasse Skou Andersen, Information, for solidt og troværdigt at have vist, hvordan erhvervsinteresser fik afgørende indflydelse på en forskningsrapport om klimabelastningen fra oksekød.

* Line Vaaben, Information, for sin gribende og empatiske gennemgang af, hvad der gemmer sig bag alarmerende drabsstatistikker i serien "1417 drab i Danmark".

* Sune Engel Rasmussen, Gyldendal Forlag, for et unikt indblik i et krigshærget Afghanistan og gribende beretninger om menneskeskæbner i bogen "Nyt Blod".

* Vinderen udvælges af en særlig komité, som udpeges af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse.

* I komitéen sidder for tiden journalisterne Tine Gøtzsche, Lars Rugaard, Søren Flytkjær, Jakob Risbro og Didde Elnif.

* Komitéens arbejde foregår uafhængigt af Dansk Journalistforbund og hovedbestyrelsen.

Kilde: Dansk Journalistforbund.

