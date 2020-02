FAKTA: Berlinalen er en af de største filmfestivaler

Den prestigefyldte filmfestival i Berlin hædrer filmkunst og afholdes hvert år i februar.

Lørdag aften er den eftertragtede filmpris Guldbjørnen blevet uddelt i den tyske hovedstad, Berlin.

Hovedprisen går til filmen "There Is No Evil", der er instrueret af den iranske instruktør Mohammad Rasoulof.

Bliv klogere på den anerkendte filmfestival her:

* Den internationale filmfestival i Berlin er en af de vigtigste festivaler i verden. I folkemunde er den også kendt som Berlinalen.

* Den blev grundlagt i 1951, mens Berlin stadig var delt, og siden da er den blevet uddelt hvert år i februar.

* På festivalen uddeles prisen Guldbjørnen, der er festivalens hovedpris, og Sølvbjørnen.

* Bjørnen er Berlins vartegn.

* Guldbjørnen uddeles til den bedste film og den bedste kortfilm i konkurrencen. Desuden uddeles den som ærespris.

* Sølvbjørnen går til blandt andet bedste instruktion, bedste mandlige hovedrolle, bedste kvindelige hovedrolle og bedste manuskript.

* Juryen opfordrer til, at film fra hele verden deltager i festivalen.

* Hvert år vises 400 forskellige film på festivalen, inklusiv omkring 100 kortfilm.

Kilde: berlinale.de, Ritzau.