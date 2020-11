FAKTA: Berusende hæder til dansk film

"Druk" er den seneste danske film i rækken til at blive nomineret til European Film Awards.

Thomas Vinterbergs anmelderroste komediedrama "Druk" har udmærket sig internationalt, og det er langtfra den første danske film, som har gjort det.

* European Film Awards er en årlig pris, som uddeles af European Film Academy, der er en sammenslutning af europæiske filmskabere og filmprofessionelle. Priserne gives for særlige udmærkelser for europæisk film.

* I år afholdes den 33. udgave af European Film Award. Grundet coronapandemien afholdes uddelingen i år virtuelt fra European Film Academys hovedsæde i Berlin fra den 9. til den 12. december.

* Film med dansk islæt har vundet i hovedkategorien "Bedste Europæiske Film" flere gange. Blandt andet "Melancholia", "The Square", "Dancer in the Dark" og "Breaking the Waves".

* Claes Bang vandt en European Film Award i 2017 i kategorien "Bedste Europæiske Skuespiller" for sin rolle i "The Square".

* Trine Dyrholm har to gange i karrieren været nomineret til prisen "Bedste Europæiske Skuespillerinde". Sidste år for May el-Toukhys "Dronningen" og tre år forinden for Thomas Vinterberg-dramaet "Kollektivet".

* Jakob Cedergren kan også bryste sig af to nomineringer. Tilbage i 2010 var han nomineret i kategorien "Bedste Europæiske Skuespiller" for sin præstation i "Submarino" og otte år efter for sin rolle i "Den skyldige".

Kilder: IMDB, EFA.

/ritzau/