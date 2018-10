FAKTA: Danmarks eneste "ægte" bornholmermaler

Oluf Høst er kendt for sine malerier af Bornholm, der viser udsigten over Gudhjem og især gården Bognemark.

Som den eneste af bornholmermalerne bliver Oluf Høst hyldet for rent faktisk at stamme fra solskinsøen- nemlig Svaneke på Bornholm.

Læs mere om malerens liv her:

* Han blev født 18. marts 1884, og har - foruden et seks år langt uddannelsesophold i København - boet hele sit liv på Bornholm.

* Her blev han uddannet på forskellige kunstskoler, herunder Kunstakademiet og på maleren Harald Gjersings skole.

* Især begejstrede bornholmske motiver Oluf Høst. Heriblandt i den grad udsigten over Gudhjem, silderøgerierne og Sankthansbålene.

* Gården Bognemark, som lå på toppen af klippepartiet oven over Oluf Høsts hus, Norresân, var dog et af malerens hovedmotiver.

* I 1935 købte han gården for at indrette et atelier.

* Malerier af gårdens vognport med solnedgang i forskellige variationer er blandt de mest berømte værker af Oluf Høst.

* På disse maleirer er svineslagtninger, kostalde og høstakke ofte afbildet.

* Med konen Hedvig fik Oluf Høst to sønner.

* Den ældste døde i 1943 ved den russiske by Barwenkowo ved Østfronten. Årene efter malede Oluf Høst gården Bognemark i retning mod den russiske by.

Kilder: Oluf Høst Museet

/ritzau/