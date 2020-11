FAKTA: Danske oscarbud de sidste ti år

Tre gange har en dansk film fået en Oscar for Bedste Internationale Film. I år er "Druk" det danske bud.

Filmen "Druk" af Thomas Vinterberg blev onsdag indstillet som det danske bud til en oscarnominering af den danske oscarkomité.

Men der er stadig lang vej til selve prisuddelingen, der i år afholdes den 25. april i Los Angeles.

Først skal det afgøres om filmen bliver en af de ti film i kategorien Bedste Internationale Film, der bliver shortlistet.

Derefter bliver fem af de film udvalgt til at være oscarnomineret, og blandt dem vil én vinde prisen.

Tre gange tidligere har en dansk film vundet en Oscar for Bedste Internationale Film.

Det var "Babettes gæstebud" af Gabriel Axel i 1988, "Pelle Erobreren" af Bille August i 1989 og "Hævnen" af Susanne Bier i 2011.

Her følger et overblik over, hvordan det er gået de sidste ti år for den danske oscarindstilling.

* 2020: "Dronningen" af May el-Toukhy

Filmen kom ikke blandt de sidste ti film.

* 2019: "Den skyldige" af Gustav Möller

Filmen blev oscarshortlistet som én af ti film, men kom ikke videre derfra.

* 2018: "Du forsvinder" af Peter Schønau Fog

Filmen kom ikke blandt de sidste ti film.

* 2017: "Under sandet" af Martin Zandvliet

Filmen blev oscarnomineret som én af fem film, men fik ikke prisen.

* 2016: "Krigen" af Tobias Lindholm

Filmen blev oscarnomineret som én af fem film, men fik ikke prisen.

* 2015: "Sorg og glæde" af Nils Malmros

Filmen kom ikke blandt de sidste ti film.

* 2014: "Jagten" af Thomas Vinterberg

Filmen blev oscarnomineret som én af fem film, men fik ikke prisen.

* 2013: "En kongelig affære" af Nikolaj Arcel

Filmen blev oscarnomineret som én af fem film, men fik ikke prisen.

* 2012: "Superclásico" af Ole Christian Madsen

Filmen blev oscarshortlistet som én af ti film, men kom ikke videre derfra.

* 2011: "Hævnen" af Susanne Bier

Filmen gik hele vejen og fik en Oscar.

Kilder: Det Danske Filminstitut

/ritzau/