FAKTA: De 20 mest indbringende sange i det seneste årti

Koda har lavet en liste over de 20 mest indbringende numre det seneste årti. Se listen her.

Lukas Graham topper listen over mest indbringende sange i 2010'erne, som danskere har rettigheder til.

Det viser en opgørelse fra rettighedsselskabet Koda.

Se hele listen her:

1. 7 Years (2015) - Lukas Graham

Charlie Brown, David LaBrel, Lukas Forchhammer, Morten Pilgaard, Morten Ristorp, Stefan Forrest

2. Born This Way (2011) - Lady Gaga

Edward Blair, Fernando Garibay, Jeppe Breum Laursen, Stefani Germanotta

3. Barbie Girl (1997) - Aqua

Claus Norreen, Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted

4. Let Me Think About It (2007) - Ida Corr, Fedde Le Grand

Burhan Genc, Christian von Staffeldt, Ida Corr

5. Fascination (2006) - Alphabeat

Anders Bønløkke

6. Solo Dance (2016) - Martin Jensen

Lene Dissing, Mads Dyrhberg, Martin Jensen, Peter Bjørnskov

7. Lean On (2015) - Major Lazer, DJ Snake, MØ

Karen Marie Ørsted, Philip Meckseper, Thomas Pentz, William Grigahcine

8. Sunshine Reggae (1983) - Laid Back

John Guldberg, Tim Stahl

9. Played-A-Live (2001) - Safri Duo

Morten Friis, Uffe Savery, Michael Parsberg

10. Tango Jalousie (1925) - Jacob Gade

Jacob Gade

11. Move Your Feet (2002) - Junior Senior

Jesper Mortensen

12. Drunk In The Morning (2012) - Lukas Graham

Lukas Forchhammer, Magnus Larsson, Mark Falgren, Morten Ristorp, Sebastian Fogh, Stefan Forrest

13. Only Teardrops (2013) - Emmelie De Forest

Julia Fabrin Jakobsen, Lise Cabble, Thomas Stengaard

14. Natteravn (2009) - Rasmus Seebach

Jeppe Federspiel, Rasmus Seebach, Rasmus Stabell

15. Bitch, Don’t Kill My Vibe (2012) - Kendrick Lamar

Robin Hannibal Braun, Kendrick Lamar, Mark Spears, Ronni Vindahl, Liv Lykke Schmidt

16. Superstar (2004) - Christine Milton, Jamelia

Joseph Belmaati, Mich Hedin Hansen, Remee

17. Final Song (2016) - MØ

Jonnali Parmenius, Karen Ørsted, Uzoechi Emenike

18. Riverside (2010) - Agnes Obel

Agnes Obel

19. Geronimo (2011) - Aura

Aura Dione, David Jost, Ian O’Brien-Docker, Joacim Persson, Thomas Troelsen

20. 10.000 Nights Of Thunder (2008) - Alphabeat

Anders Bønløkke

Kilde: Koda.

/ritzau/