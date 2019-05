FAKTA: De seneste ti års modtagere af Guldpalmen

Filmfestivalen i Cannes har lørdag kåret årets Guldpalme-vinder. Se listen over de seneste ti års vindere her.

Her er de seneste ti års vindere af Guldpalmen i Cannes:

2019: "Parasite" af Bong Joon-ho.

2018: "Shoplifters" af Kore-Eda Hirokazu.

2017: "The Square" af Ruben Östlund.

2016: "I, Daniel Blake" af Ken Loach.

2015: "Dheepan" af Jacques Audiard.

2014: "Winter Sleep" af Nuri Bilge Ceylan.

2013: Blue is the Warmest Colour" af Abdellatif Kechiche.

2012: "Love" af Michael Haneke.

2011: "The Tree of Life" af Terrence Malick.

2010: "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" af Apichatpong Weerasethakul.

Kilder: www.festival-cannes.com.

/ritzau/