FAKTA: Det vidste du ikke om Roskilde Festival

Roskilde Festivals areal svarer til 350 fodboldbaner, og gæsterne får skænket en million liter fadøl.

De første festivalgæster indtog allerede campingarealet lørdag eftermiddag til Roskilde Festival nummer 47.

Torsdag begynder festivalen at lakke mod enden, da halvdelen af musikdagene er gået.

Men festivalen er mere end de 180 musiknavne, der pryder årets plakat. For det kræver ikke så lidt, når festivalen for en uge gør Roskilde til landets fjerdestørste by målt i indbyggertal.

* Til dette års festival er der solgt 80.000 armbånd, som giver adgang til hele festivalperioden, der varer otte dage.

* 130.000 deltager i festivalen.

* Festivalområdet strækker sig over omkring 2.500.000 kvadratmeter i alt. Det svarer til 350 fodboldbaner.

* Festivalen har sin egen togstation. Den ligger på pladsens tilhørende campingområde og blev indviet i 1995. Festivalen står selv for togdriften mellem området og Roskilde by.

* I år er et campingområde på 90.000 kvadratmeter genindvundet tæt på festivalpladsen, hvor der i over 10 år er gravet efter grus.

* 84 procent af gæsterne kommer fra Danmark. De udenlandske gæster kommer primært fra Norge, Sverige og Tyskland.

* Der bliver i alt skænket omkring en million liter øl op.

* I år er 90 procent af de indkøbte varer i madboderne økologiske. I 2016 var målet 75 procent.

* Sidste år blev der indsamlet otte millioner stykker emballage, man kunne indløse pant for.

* Festivalen bruger desuden otte millioner kroner på affaldshåndtering om året.

Kilder: Roskilde-festival.dk