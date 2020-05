FAKTA: Disse personer er nyankommere i Kraks Blå Bog

Endnu en gang er den traditionsrige navnebog udkommet med nye danskere, der har sat et præg på Danmark.

Kraks Blå Bog er blevet udgivet siden 1910 og er netop udkommet i udgaven for 2020/2021.

Mange af de nye navne på listen har deres dagligdag i universitetsverdenen, andre er politikere eller topchefer i erhvervslivet.

Der er også blevet plads til kokke, filmskabere og sangerinder.

Her er et udpluk af de nye navne i Kraks Blå Bog 2020/2021:

* Karen Marie Ørsted (kunstnernavn, MØ, red.), sangskriver.

* May el-Toukhy, filminstruktør og manuskriptforfatter.

* Feras Fayyad, filminstruktør og fotograf.

* Adam Aamann, kok og indehaver af Aamanns.

* Imran Rashid, speciallæge i almen medicin, forfatter og foredragsholder.

* Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

* Jakob Kwon, nyhedschef på TV2 Nyhederne.

* Peter Jensen, kapelmester og komponist i Tivoli.

* Simon Kollerup, erhvervsminister fra Socialdemokratiet.

* Erik Brøgger Rasmussen, direktør for Organisation og Borgerservice i Udenrigsministeriet.

* Lena Brostrøm, sanger.

* Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

* Michael Bang Petersen, professor i Statskundskab, Aarhus Universitet.

* Christian Lund, museumsinspektør, Louisiana.

* Stina Glavind, direktør for Coop.

* Christina Henriette Ahlefeldt-Laurvig, formand for Sektionen for Større Jordbrug, under Landbrug Fødevarer.

Kilder: Kraks Blå Bog, Gads Forlag.

/ritzau/