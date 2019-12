FAKTA: Dronningen holder tale nummer 48 på årets sidste dag

Traditionen med nytårstale strækker sig tilbage til 1880'erne. I år holder dronningen nytårstale nummer 48.

På årets sidste dag, den 31. december, holder dronning Margrethe sin årlige nytårstale. Talen transmitteres direkte på radio og tv, og den kan også følges fra udlandet gennem www.dr.dk.

Læs her mere om dronningens nytårstale:

* Dronningen holdt sin første nytårstale i 1972. Talen i år er hendes 48.

* Talen varer fra 11 til 13 minutter. Det er den eneste gang i løbet af året, hvor dronningen taler direkte til hele nationen.

* Langt de fleste nytårstaler er holdt fra modtagelsesværelset i Christian IX's palæ på Amalienborg. Det er i samme rum, hvor dronningen til hverdag modtager blandt andre statsministeren og udenrigsministeren.

* Sidste år holdt dronningen nytårstalen for femte gang fra Havesalen på Fredensborg Slot. Her havde hun residens på grund af et renoveringsarbejde under Amalienborg Slotsplads. I år er dronningen tilbage på Amalienborg.

* Umiddelbart efter talen ønsker dronningen de tilstedeværende pressefotografer og tv-produktionen "godt nytår", hvorefter dronningen forlader modtagelsesværelset på Amalienborg for at deltage i sin private nytårsfejring.

* Ifølge kongehuset er det en vedvarende myte, at dronningen i sin tale bruger vendingen at "sende en hilsen til søens folk", da det ikke er tilfældet. Det er dog en tradition, at dronningen sender nytårshilsner til alle i rigsfællesskabet og til danskere ude i verden.

* Nytårstalen som tradition strækker sig tilbage til Christian IX's såkaldte "skåltale for fædrelandet", der første gang blev holdt af kongen tilbage i 1880'erne.

* Kong Frederik VIII introducerede i 1909 den afsluttende bøn i nytårstalen: "Gud bevare Danmark", der senere blev genoptaget af kong Frederik IX, og som endnu fungerer som afslutning på dronningens nytårstaler.

Kilde: Kongehuset, Ritzau.

/ritzau/