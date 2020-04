FAKTA: Fejring af 100-året for Genforeningen bliver udskudt

Dronning Margrethes tur rundt i Sønderjylland er blandt andet rykket til juni 2021. Andre ændringer følger.

Markeringen af 100-året for Genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland er blevet forlænget ind i efteråret, og mange arrangementer er udskudt til næste år.

Det meddeler Det Sønderjyske Præsidium, som står bag organiseringen, tirsdag.

425 aktiviteter er allerede aflyst eller udsat til efteråret eller næste år, og flere ventes at være på vej i de kommende måneder.

Her er et overblik over nogle af de vigtigste ændringer i fejringen:

* Dronningen og den kongelige families rundtur i Sønderjylland er rykket til 15. juni 2021.

Kongehusets deltagelse i markeringen skulle være foregået i dagene 9.-12. juli i år.

Her var det blandt andet planen, at den kongelige familie skulle have besøgt området ad den samme rute som dronningens farfar, Christian X, fulgte 100 år tidligere.

* Løbet Royal Run, hvor kronprinsfamilien deltager, er flyttet fra den 1. juni til den 6. september i år.

* Flere koncerter, foredrag, Sigurd Barretts turné, Sønderjyllands genforeningsbus, forsamlingshusteater og kunstudstillinger er forlænget ind i efteråret.

* Den store Sangerfest på Skamlingsbanken med korsangere fra alle dele af landet rykker fra 6. juni i år til - sandsynligvis - 30. maj 2021.

Arrangementet tager afsæt i en stor manifestation i 1919.

* I foråret 2021 skal Foreningen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) 2020-stafet løbes gennem alle syv kommuner i Sønderjylland.

* Også DGI's cykelløb "Grænzland" til København og Berlin gennemføres i 2021 i stedet for i år.

Kilder: Det Sønderjyske Præsidium.

/ritzau/