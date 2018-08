FAKTA: Fem unge mænd stiftede organisation bag Smukfest

Igen i år er der festival i bøgeskoven i Skanderborg. Det er der takket være Skanderborg Festival Klub.

Årets udgave af Smukfest er i fuld gang, og mange af hovednavnene har været i aktion.

Festivalen ville dog formentlig slet ikke finde sted, hvis ikke det var for organisationen bag Smukfest. Den hedder Skanderborg Festival Klub og er ligeså gammel som festivalen selv.

Læs mere om organisationen her:

* Skanderborg Festival Klub blev stiftet i 1980 af fem unge mænd. Den første festival i bøgeskoven fandt sted samme år.

* Ambitionen var, at det skulle være et non-profit foretagende. Eventuelt overskud skulle bruges til gavn for kulturen i Skanderborg. Ambitionen afspejles stadig klubbens formål i dag.

* Der er i dag 15.000 medlemmer af Skanderborg Festival Klub, hvoraf cirka 14.000 er frivillige på festivalen. Man skal nemlig være medlem og betale et kontingent på 150 kroner om året for at kunne være frivillig.

* Der er omkring 35 fastansatte i organisationen.

* Bestyrelsen, der er ulønnet, vælges på en årlig generalforsamling, hvor alle medlemmer har stemmeret og kan stille op. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af organisationen.

* I en af formålsparagrafferne for Skanderborg Festival Klub lyder det blandt andet, at man mindst en gang årligt skal afholde en "helt særlig, smuk festival i fællesskabets, kærlighedens og samværets ånd".

* Organisationen ejer store dele af festivalområdet, heriblandt campingområderne Kærligheden og Skovlunden.

* Festivalklubben har seks kerneværdier: Fællesskab, fest, frivillighed, antidagligdag, glæde og kærlighed.

Kilde: Smukfest.dk

/ritzau/