FAKTA: Flere teleselskaber tilbyder fri roaming i EU

Danskere roamer mere på deres ferie denne sommer sammenlignet med sidste år, viser tal fra 3.

Danskernes dataforbrug i udlandet er højere end nogensinde før.

I de lande, som danskerne rejser mest til, har danskerne brugt 33 procent mere data denne sommer sammenlignet med sommerferien sidste år.

Det viser tal fra teleselskabet 3, der har målt roaming blandt selskabets kunder i ugerne 27 til 33.

Her kan du læse mere om fri roaming i EU:

* Roaming er, når man på mobilen bruger trafik på et udenlandsk netværk. Mobilen henter mobildata fra et udenlandsk net, når man for eksempel surfer eller streamer.

* Roaming inkluderer også opkald og sms'er.

* Man roamer kun, når man er et sted, hvor ens mobilselskab ikke har dækning. Telefonen kobler sig i stedet op på et andet tilgængeligt net.

* 3LikeHome er et abonnement, som gælder i 64 lande, hvor man kan ringe, surfe og sende sms'er til samme pris som i Danmark.

* 3-abonnementet 3LikeHome dækker blandt andet i landene Mexico, Brasilien, Argentina, Chile, Thailand, Australien, Canada, Hongkong, New Zealand, Kina, Puerto Rico, Singapore, USA og hele EU.

* Flere andre teleselskaber har abonnementer, der i forskelligt omfang tillader roaming i andre lande uden en merudgift.

Kilder: Teleselskaberne.

