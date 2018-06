FAKTA: Folkemøde skærer ned

Folkemødet på Bornholm byder på cirka 3000 arrangementer på fire dage. Det er 300 færre end sidste år.

Folkemødet på Bornholm, der i år foregår i dagene 14.-17. juni, fandt sted første gang i 2011.

* Den første politik-festival samlede 10.000 mennesker til 250 forskellige aktiviteter i form af debatter, seminarer, taler, kulturelle arrangementer og workshops.

* Sidste år havde Folkemødet tæt på 100.000 gæster, knap 3300 events og over 1000 arrangører.

* I år er antallet af arrangementer skåret ned til cirka 3000. Arrangørerne er blevet bedre til at samarbejde, så der er færre gentagelser og bedre overblik, lyder det.

* En analyse fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) viser, at det fire dage lange folkemøde sidste år stod for fem procent af Bornholms samlede omsætning på turisme.

* Den politiske festival bidrog i 2017 med 20,2 millioner kroner til de offentlige kasser. Heraf gik 3,2 millioner kroner i kommunekassen på Bornholm.

Kilder: Folkemoedet.dk, Center for Regional- og Turismeforskning.

/ritzau/