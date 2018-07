Fakta: Harry Potters magiske univers

Den store Harry Potter-festival i Odense må skifte navn. Læs her mere om Harry Potter og festivalen.

Odense har i årevis haft en frivilligt drevet og meget populær Harry Potter-festival. Men nu har rettighedshaverne fra Warner Bros. slået ned og stoppet festivalen fra at bruge navne og billeder.

Harry Potter er et af de mest populære kulturfænomener de sidste 30 år og har millioner og atter millioner fans verden over.

Læs her mere om Harry Potter og festivalen i Odense:

* Karakteren Harry Potter blev skabt af Joanne "J.K." Rowling, som fik idéen på en togtur fra Manchester til London i 1990.

* Det tog hende fem år at færdiggøre manuskriptet til den første bog og undervejs døde hendes mor, hun blev skilt og gik ned med depression.

* Alenemoderen Rowling fik afslag fra 12 forlag, og det tog et år, før "Harry Potter and The Philosopher's Stone" blev godtaget af forlaget Bloomsbury og udgivet i 1997.

* Harry Potter handler om troldmanden af samme navn, der i et magisk univers gennemgår sin troldmandsuddannelse og besejrer sit nemesis, den onde troldmand Voldemort.

* Bogen blev øjeblikkeligt en succes, og Rowling var hurtig til at følge op med bind to og tre. Warner Brothers sikrede sig filmrettighederne, og i efteråret 2001 var filmatiseringen af den første bog klar til premiere.

* Den syvende og sidste Harry Potter-bog, "Harry Potter and the Deathly Hallows" udkom i sommeren 2007 og er blevet filmatiseret i to dele.

* Samlet har bogserien ifølge forlaget solgt mere end 500 millioner styk på verdensplan og er oversat til mere end 80 sprog.

* Odenses Harry Potter Festival startede for 15 år siden på Næsby Bibliotek. Siden da er den vokset dramatisk.

* Festivalen havde sidste år omkring 13.000 besøgende og satte sig præg på hele Odense midtby.

* I 2017 havde festivalen over 100 arrangementer over hele byen, blandt andet filmmaraton, kostumekonkurrence, tryllestavsværksted og en international Quidditch-turnering.

