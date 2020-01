FAKTA: Her er arvefølgen til den britiske trone

Harry og Meghan træder tilbage som fremtrædende medlemmer af kongehuset. Harry er nummer seks i arvefølgen.

Den britiske prins Harry og hustruen hertuginde Meghan vil arbejde på at blive økonomisk uafhængige og vil ikke længere være "seniormedlemmer" - fremtrædende medlemmer - af det britiske kongehus.

Harry er nummer seks i arvefølgen til den britiske trone.

Få et overblik over de første ti i arvefølgen her:

1. Prins Charles, prins af Wales (født 1948, ældste søn af dronning Elizabeth).

2. Prins William, hertug af Cambridge (født 1982, ældste søn af prins Charles).

3. Prins George, prins af Cambridge (født 22. juli 2013, ældste søn af prins William).

4. Prinsesse Charlotte, prinsesse af Cambridge (født 2. maj 2015, andet barn af prins William).

5. Prins Louis, prins af Cambridge (født 23. april 2018, tredje barn af prins William).

6. Prins Harry, hertug af Sussex, (født 1984, prins Charles' søn nummer to).

7. Archie Harrison Mountbatten-Windsor (født 6. maj 2019, søn af prins Harry og hertuginde Meghan).

8. Prins Andrew, hertug af York (født 1960, dronning Elizabeths søn nummer to)

9. Prinsesse Beatrice af York (født 1988, prins Andrews ældste datter)

10. Prinsesse Eugenie af York (født 1990, prins Andrews datter nummer to)

Kilder: Nyhedsbureauet AP.

/ritzau/