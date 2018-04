FAKTA: Her er de vigtigste priser i Cannes

Onsdag skydes filmfestivalen i Cannes i gang. Den kulminerer med uddelingen af flere prestigefyldte priser.

Hvert år i maj mødes cremen af filmbranchen fra hele verden ved filmfestivalen i Cannes. Her præsenterer de deres nye projekter, jagter millioner og skaber værdifulde kontakter, og så har nogle af dem chancen for at tage en prestigefyldt pris med hjem:

* Den Gyldne Palme er den fornemste pris, der bliver uddelt til den bedste film i festivalens hovedkonkurrence. I år bliver den uddelt den 24. maj.

* Juryens store pris, Grand Prix

* Juryens pris

* Prisen som bedste instruktør

* Bedste skuespillerinde

* Bedste skuespiller

* Bedste manuskript

* Den tekniske pris

* På tværs af alle kategorier hædrer festivalen den bedste debutfilm med Guldkameraet. I år kan Jonas Arnby vinde denne pris for sin debutfilm "Når dyrene drømmer", der vises i sideprogrammet Semaine de la Critique

* Den Gyldne Palme for kortfilm

* Un Cértain Regard, der belønner film med et "personligt og nationalt udtryk".

* Desuden uddeles en lang række uafhængige priser på festivalen.

Kilde: www.festival-cannes.com