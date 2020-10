FAKTA: Her er Trumps planer op til præsidentvalget

Trump har angiveligt planer om at afholde kampagnebegivenheder hver eneste dag frem til præsidentvalget.

Donald Trump har tilsyneladende planer om at holde vælgermøder hver eneste dag frem til valget 3. november.

Natten til fredag dansk tid foregik det i Miami i delstaten Florida, hvor NBC News stod bag et tv-vælgermøde.

Her er datoerne i lokal tid for de kendte vælgermøder og arrangementer:

* Fredag 16. oktober:

Trump holder vælgermøde i Ocala i delstaten Florida og i byen Macon i delstaten Georgia.

* Lørdag 17. oktober:

Trump afholder et fundraising-event i Janesville i delstaten Wisconsin.

Han deltager også i et vælgermøde i byen Muskegon i delstaten Michigan.

* Søndag 18. oktober:

Trump holder et "Make America Great Again"-vælgermøde i Carson City i delstaten Nevada.

* Mandag 19. oktober:

Trump holder et "Make America Great Again"-vælgermøde i Prescott i delstaten Arizona.

Samme dag holder Trump et andet vælgermøde i byen Tucson ligeledes i Arizona.

* Torsdag 22. oktober:

Den anden præsidentdebat mellem Donald Trump og Demokraternes kandidat, Joe Biden, står til at finde sted i Nashville i delstaten Tennessee. Debatten skulle have været den tredje, men nummer to blev aflyst.

* Tirsdag 3. november:

Præsidentvalget bliver afholdt.

Kilder: CNN, Reuters, donaldjtrump.com.

/ritzau/