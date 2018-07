FAKTA: Hver tredje festivalgæst bor i rene teltområder

Selv om man er på Roskilde Festival, kan man sagtens bo rent og roligt. Læs om de særlige campingområder her.

Festival og rene, rolige omgivelser går fint hånd i hånd.

I hvert fald hvis man spørger Roskilde Festival, der på årets festival udvider med endnu et såkaldt clean-område, hvor det forventes, at gæsterne rydder op og holder rent løbende.

Området hedder Leave No Trace og bringer det samlede antal rene områder op på fem.

Årets Roskilde Festival finder sted fra 30. juni til 7. juli.

Få et overblik over, hvad de knap 26.000 festivalgæster i områderne forpligter sig til, her:

* Clean Out Loud har 10.200 deltagere. De holder rent blandt andet ved at arrangere skraldeparader, som hver camp skal deltage i mindst tre gange i løbet af festivalen. De forskellige camps skal desuden have en skraldespand med i lejren, som de selv har designet.

* Silent and Clean har 10.000 deltagere. Som det eneste af områderne vælges gæsterne ikke gennem en ansøgningsproces. De 10.000 deltagere betaler ekstra for at bo her, hvor man ud over at holde rent ikke må anvende højttalere mellem klokken 22 og klokken 10.

* Leave No Trace har 690 deltagere. De holder rent og har fokus på bæredygtighed med fokusområderne vedvarende energi, ernæring og genbrug. De, der bor i området, vejes med alt deres festivalgrej både ved ankomst og afrejse for at se, om noget efterlades.

* Dream City har 2000 deltagere. Lejrene er semipermanente og bygger nærmest en lille by, 100 dage inden festivalen går i gang. Tidligere har der blandt andet været højtlæsning af erotiske noveller, et kolonihavehus og et posthus, hvor gæster kunne sende breve, pakker, kram eller et syngende telegram.

* Settle 'N Share har 3000 deltagere. De holder rent og arrangerer begivenheder eller aktiviteter for andre lejre under festivalen. Området, der var nyt i 2017, skal styrke fællesskabet og festivalfølelsen.

* Også frivilligcamping og tilkøbsområder som Get A Tent er "clean-områder".

* Der er solgt 80.000 partoutbilletter, som er billetter til alle festivalens dage. Med 26.000 gæster i clean-områder bor cirka hver tredje i de særlige rene områder.

Kilde: Roskilde Festival.

/ritzau/