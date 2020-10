Fakta: Hvordan piratfester skal bekæmpes

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil med nye tiltag komme piratfester til livs. Her er et overblik over de gældende regler, og hvordan Hækkerups forslag tager sig ud.

* Nu er det forbud at deltage eller afholde indendørs og udendørs arrangementer, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme tid.

* Alle erhvervsdrivende skal som udgangspunkt ved første overtrædelse idømmes en bøde på 2500 kroner.

* Det samme gælder deltagere i begivenheder med over 50 personer.

* Bødeniveauet skal hæves ifølge justitsministeren.

* Fremover skal deltager i et arrangement, som overskrider forsamlingsforbuddet, modtage en bøde på 4000 kroner.

* Bøden til arrangørerne skal stige til 10.000 kroner.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/