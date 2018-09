FAKTA: Inflation er når priserne pustes op

Inflation betyder at puste op og er en betegnelse for generelle prisstigninger over en periode.

Priserne på fly- og charterrejser faldt i august, og det er med til at holde inflationen i Danmark nede.

Forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik viste et fald på 0,4 procent i august sammenlignet med juli, mens det er steget en procent over det seneste år.

Læs mere om forbrugerpriser - der også går under navnet inflation - her:

* Inflation er en proces med vedvarende stigninger i priserne og resulterer i en faldende købekraft hos forbrugerne.

* Ordet inflation stammer fra det latinske ord for "oppuste".

* Som oftest benyttes betegnelsen inflation om stigninger i det generelle prisniveau målt ved et indeks over forbrugerpriser.

* Højeste inflation nogensinde målt i Danmark var 24,4 procent i 1940.

* Deflation er det modsatte af inflation og dækker over år, hvor priserne generelt er faldet.

* Når inflationen løber løbsk, kaldes det hyperinflation, og så kan priserne stige flere hundrede procent.

* Zimbabwe havde i 2008 en inflation på 2,2 millioner procent. En inflation så kraftig, at priserne reelt steg, fra forbrugerne forlod deres hus, til de nåede butikken.

Kilde: Gyldendals Store Danske og Danmarks Statistik.

/ritzau/