FAKTA: Kendte hylder Aretha Franklin på nettet

Politikere og musikere hylder den afdøde Aretha Franklin. Flere mener, at hun var med til at forme USA.

Torsdag eftermiddag kom nyheden om, at dronningen af soul, Aretha Franklin, er død i en alder af 76 år. Hun led af kræft i bugspytkirtlen.

Flere kendte har været på sociale medier og ytre sig om dødsfaldet.

Her kan du læse et udpluk af kommentarerne:

* Aretha hjalp med at definere den amerikanske oplevelse. I hendes stemme kunne vi mærke vores historie, hele vores historie og i alle afskygninger - vores magt og vores smerte, vores mørke og vores lys, vores søgen efter forløsning og vores hårdt vundne respekt. Må dronningen af soul hvile i evig fred, skriver Barack Obama.

* Sørger over tabet af @ArethaFranklin, der delte hendes ånd og talent med verden. Hun fortjener ikke kun vores "RESPECT", men også vores evige taknemmelighed for at åbne vores øjne, øre og hjerter. Hvil i evig fred, min ven, skriver Hillary Clinton.

* Dronningen af soul, Aretha Franklin, er død. Hun var en god kvinde, med en vidunderlig gave fra Gud - hendes stemme. Hun vil blive savnet, skriver Donald Trump.

* Lad os tage et øjeblik til at takke for Aretha Franklins smukke liv, "Queen of our souls", der inspirerede os alle i mange, mange år. Hun vil blive savnet, men mindet af hendes storhed som musiker og et godt menneske vil leve med os for evigt. Kærligst Paul, skriver Paul McCartney.

* Hun sang og spillede pragtfuldt, og vi græd alle. Vi var vidne til den bedste soul-artist nogensinde. Jeg beundrede hende og tilbad hende. Jeg sender kondolencer til hendes familie og venner. Vi delte fødselsdag - og det betød så meget for mig. Hele verden vil savne hende, men vi vil altid glædes ved hendes bemærkelsesværdige arv. Dronningen er død. Længe leve dronningen, skriver Elton John.

* @ArethaFranklin var en unik tråd i stoffet i vores historie. Dronningen af soulmusik spillede en afgørende rolle for at forene dette land i nogle af vores mest prøvede tider. Hun vil blive savnet, skriver Al Gore.

* Jeg er helt knust over Arethas dødsfald. Hun var virkelig en ener. Hun var mere end dronningen af soul. Hun var en nationalskat, der blev værdsat af enhver generation i hele verden. Foruden vores faglige forhold, var Aretha min ven. Hendes tab berører mig virkelig dybt og mit hjerte er fuld af sorg, skriver Clive Davis, der var hendes producer.

* Det er svært at forestille sig en verden uden hende. Hun var ikke kun en unik, strålende sanger, men hendes engagement i borgerrettigheder skabte en uudslettelig påvirkning i hele verden, skriver Barbra Streisand.

* Den største sangerinde nogensinde. Vi er velsignet med, at hun gik på jorden i 76 år. Så taknemmelig for gaven - Aretha Franklin, skriver John Legend.

Kilder: Twitter.com Instagram.com

/ritzau/