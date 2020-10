FAKTA: Kendte støtter Joe Biden som USA's præsident

Skuespillere, sangere og sportsfolk ser gerne, at USA's næste præsident hedder Biden efter valget 3. november.

En lang række prominente navne i USA har tilkendegivet deres støtte til Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden.

Se et udpluk her:

* Taylor Swift, sangerinde:

7. oktober annoncerede Taylor Swift på Instagram, at hun støtter Joe Biden og Kamala Harris ved at dele et billede af småkager med teksten "Biden, Harris, 2020".

* Jennifer Lawrence, skuespiller:

I et interview med V Magazine denne måned fortalte Jennifer Lawrence, at hun støtter Biden og Harris, fordi præsident Donald Trump "vil blive ved med at sætte sig selv før USA's sundhed og sikkerhed".

* Cher, sangerinde:

Popikonet Cher annoncerede sin støtte til Biden allerede i februar i en lang række opslag på Twitter. Her kaldte hun blandt andet Biden for en "god, klog og venlig mand".

* Dwayne "The Rock" Johnson, skuespiller:

I slutningen af september optrådte "The Rock" i en virtuel samtale med Harris og Biden, hvor skuespilleren gav sin offentlige støtte til Demokraterne.

* Robert De Niro, filminstruktør:

Ved dette års oscaruddeling sagde Robert De Niro, at han støtter Biden. Han sagde samtidig også, at New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, kunne være en god erstatning for Biden.

* Cardi B, rapper og sangerinde:

Oprindeligt havde Cardi B givet sin støtte til Bernie Sanders, men da han var ude af Demokraternes kapløb om at blive præsidentkandidat, gav hun sin officielle støtte til Biden.

* Mark Cuban, iværksætter:

Cuban har sagt om Donald Trump, at han "ikke ønsker at styre landet, han ønsker blot at styre sin kampagne". Derimod mener iværksætteren, at Biden er den rette til at styre USA.

* Jon Stewart, komiker:

I første omgang havde Stewart udtalt i et interview med CBS, at Biden ikke var hans type politiker. Siden har komikeren erklæret sin støtte til demokraten.

* Tom Hanks, skuespiller:

Tom Hanks og hans kone, sangerinden Rita Wilson, har begge givet deres støtte til Biden. Parret har desuden doneret penge til Bidens præsidentkampagne.

* Andre støtter:

Skuespiller George Clooney, sangerinde Madonna, sanger John Legend, skuespiller Robert Redford, skuespiller Ben Affleck, skuespiller Leonardo DiCaprio, tv-vært Jay Leno, olympisk vinder Michelle Kwan, dj Diplo, tidligere tennisspiller Billie Jean King, sangerinde Barbra Streisand.

Kilder: People Magazine, CBS News.

/ritzau/