FAKTA: Kinesiske pandaer på lejekontrakt

Torsdag aften ankom to pandaer til Danmark, hvor de skal bo de kommende 15 år i Zoologisk Have i København.

Pandaerne Xing Er og Mao Sun er torsdag aften landet i Danmark. De kommer fra Chengdu Panda Base i Kina.

Her kan du læse mere om pandaernes tur til Danmark:

* De udlånes til Danmark i 15 år. De tilhører således stadig Kina - og det samme gør eventuelle unger.

* Det har kostet 160 millioner kroner at opføre anlægget til pandaerne i Zoologisk Have i København.

* Anlægget er finansieret af bidrag fra 16 store, danske virksomheder.

* Prisen for at leje pandaerne er en million amerikanske dollar om året i 15 år. Det svarer til i alt 100 millioner kroner.

* Hertil kommer omkostninger til driften og pasning af pandaerne.

* Idéen om at sende et pandapar til Danmark opstod i 2010 hos den daværende leder af det danske konsulat i Chongqing i Kina, Hans Halskov.

* Samme år mødtes ledelsen af Zoologisk Have i København for første gang med ledelsen af Chengdu Panda Base i Kina for at drøfte idéen.

* Først i april 2014 blev det under et dansk erhvervsfremstød i Kina afsløret, at Kina ville give - eller rettere udleje - to pandaer til Danmark.

* Pandaerne er ankommet til København torsdag 4. april, og den 10. april er der gallaåbning med deltagelse af dronningen og andre æresgæster.

* Fra den 11. april kan almindelige gæster i Zoologisk Have se pandaerne.

Kilde: Ritzau, TV2, Zoologisk Have.

/ritzau/