FAKTA: Kongegravene i Roskilde Domkirke

Dronning Margrethes gravmæle er færdigt og opstillet i Roskilde Domkirke. Gravmælet kan først ses efter dronningens død.

Dronning Margrethes gravmæle er nu opstillet i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Her skal dronningen stedes til hvile ved siden af næsten 40 danske konger og dronninger fra den tidlige middelalder og frem til i dag.

* Kongeslægten har en tradition for at bruge Roskilde Domkirke som gravkirke.

* Den seneste kongelige begravelse fandt sted i 2000, da dronning Ingrid blev stedt til hvile ved Roskilde Domkirke.

* Den ældste konge, hvis jordiske rester findes i kirken, er ifølge overleveringen Harald Blåtand (død 987) og i højkoret findes da også et kalkmaleri, hvor han er afbildet. Men det har ikke været muligt at finde hans grav.

* Traditionen for kongebegravelser i Roskilde Domkirke blev for alvor indledt ved dronning Margrete I's død i 1413.

* Det er dog ikke kun kongelige, der har fundet hvile i kirken. Ud over kongegravstederne findes her talrige andre grave med såvel adelige som borgerlige.

* Dronning Ingrid og hendes mand, Frederik IX, ligger i modsætning til deres forgængere ikke inde i kirken, men på Frederik den Niendes Begravelsesplads lige uden for domkirken. Det havde Frederik IX selv ønsket.

* Roskilde Domkirke blev i 1985 optaget på Unescos verdensarvsliste.

KILDE: Roskilde Domkirke

/ritzau/