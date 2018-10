FAKTA: Kritiseret udtalelse fra præst bag åbningsgudstjeneste

Kritikere mener, at præsten bag Folketingets åbningsgudstjeneste har sammenlignet homoseksuelle og pædofile.

Valgmenighedspræsten Morten Kvist skal afholde prædiken ved Folketingets åbningsgudstjeneste tirsdag.

Han er blevet kritiseret for at skulle have sammenlignet homoseksuelle med pædofile.

Det fandt sted i 2008, da Københavns Kommune godkendte to homoseksuelle par som plejefamilier for anbragte børn, hvor Morten Kvist sagde:

- Der kan nemt gå rettighedsfundamentalisme i det. For nu at stille det skarpt op: Hvad med de pædofile – har de også rettigheder? De pædofile har et stærkt behov for at være sammen med børn, skal de så have lov til det? Det er jo et overgreb, og det er vi alle sammen enige om. Homoseksuelle som plejeforældre er selvfølgelig ikke et overgreb, men så vil jeg alligevel sige: at dét at være homoseksuel, det er anderledes. Den anderledeshed må man respektere, ligesom alle mulige andre minoriteter må affinde sig med at afvige fra det normale. Kønnet er nu engang en vigtig identitetsmarkør i vore dage, og jeg synes, man er nødt til at spørge sig selv: Hvorfor skal homoseksuelle have ret til det her? For hvis skyld er det – er det for deres eller for børnenes skyld?

Kilde: Politiken.

/ritzau/