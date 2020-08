FAKTA: Mere end 200.000 blev ofre for atombomber i Japan

Japan markerer i denne uge 75-året for de to atombomber, som ramte landet med tre dages mellemrum i 1945.

Ved en nedskaleret ceremoni for 75-året for atomangrebet på Hiroshima kom byens borgmester med en opfordring til verdens lande om at samles mod trusler - uanset om det er pandemier eller krig.

Få her fakta om bomberne, der dræbte hundredtusinder:

* USA smed den første atombombe i krig, Little Boy, over Hiroshima klokken 08.15 den 6. august i 1945.

* Formålet var at få Japan til at overgive sig i Anden Verdenskrig.

* B-29 bombeflyet "Enola Gay" udløste den 4,5 ton tunge bombe. Flyet var opkaldt efter moren til flyets pilot.

* Hiroshima var en vigtig industriby og militært center.

* Efter angrebet fik Japan tre dage til at overgive sig. Der kom ingen reaktion.

* USA smed en ny atombombe, Fat Man, over havnebyen Nagasaki 9. august.

* 15. august 1945 kapitulerede den japanske regering, og Anden Verdenskrig endte.

* Dødstallene fra bomberne anslås til omkring 140.000 i Hiroshima og 74.000 i Nagasaki.

Kilder: Den Store Danske, magasinet Historie, AFP.

/ritzau/