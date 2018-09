FAKTA: Miss Danmark er Danmarks ældste skønhedskonkurrence

Miss Danmark var den første skønhedskonkurrence i Danmark, da den startede i 1926.

Onsdag bliver vinderen af Miss Danmark 2018 fundet. Hun skal repræsentere Danmark ved Miss World, som afholdes i Kina.

Her kan du læse mere om de to skønhedskonkurrencer.

* For at deltage skal man være dansk statsborger mellem 18 og 25 år, man må ikke have optrådt nøgen eller pornografisk, man skal være ugift og ikke have børn.

* Der udvælges 30 finalister gennem en casting. Finalisterne skal deltage i en flere måneder lang bootcamp, hvor de bliver trænet og bedømt på forskellige parametre.

* Deltagerne bliver bedømt inden for ti forskellige kategorier: Sport, velgørenhedsarbejde, talent, naturlig skønhed, topmodel, badetøj, multimedie, væremåde, intelligens og seernes favorit.

* Hver af de 30 finalister starter et velgørenhedsprojekt, og konkurrencen holder også årligt en velgørenhedsmiddag.

* Vinderen af Miss Danmark skal repræsentere Danmark i Miss World, der afholdes i Kina i år.

* Miss World er verdens ældste skønhedskonkurrence.

* Med 2,2 milliarder seere er Miss World den tredje mest sete begivenhed i verden efter OL og VM i fodbold.

* Miss World har gennem tiden samlet over to milliarder kroner ind til velgørende formål.

Kilder: Miss Danmark.

/ritzau/