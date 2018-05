FAKTA: Musikken der har fyldt kronprins Frederiks liv

I forbindelse med udgivelsen af bogen "Under bjælken" udgav kronprinsen en liste over sine yndlingsnumre.

Musik er en stor del af kronprins Frederiks liv.

Det kommer blandt andet til udtryk, når han søndag formiddag fra 10 til 12 er med i radioprogrammet "Kronprins Frederik på P4".

I forbindelse med udgivelse af biografien "Under bjælken" sidste år udgav kronprinsen ligeledes en liste over de sange, der ifølge ham selv har formet hans liv.

Her er et udvalg af de 158 numre, der er på kronprinsens spilleliste, som blandt andet kan høres på Spotify:

* The Rolling Stones - Jumpin' Jack Flash.

* Led Zeppelin - Whole Lotta Love.

* Gasolin' - På En Sommerdag.

* Boney M. - Daddy Cool.

* Michael Jackson - Off the Wall.

* Queen David Bowie - Under Pressure.

* Van Halen - Jump.

* Beastie Boys - Fight For Your Right.

* Thomas Helmig - Dagen Efter Dagen Derpå.

* Metallica - Enter Sandman.

* Dr. Dre Snoop Dogg - Nuthin' But A "G" Thang.

* Dizzy Mizz Lizzy - 67 Seas In Your Eyes.

* Nick Cave The Bad Seeds PJ Harvey - Henry Lee.

* Will Smith - Gettin' Jiggy With It.

* Den Gale Pose - Spændt Op Til Lir.

* Outkast - Ms. Jackson.

* Saybia - The Second You Sleep.

* Nephew - Superliga.

* Arctic Monkeys - I Bet You Look Good On The Dancefloor.

* De Eneste To - Jeg Har Ikke Lyst Til At Dø.

* Oh Land - Sun of a Gun.

* Lorde - Royals.

* Major Lazer MØ DJ Snake - Lean On.

* KESI Benny Jamz - Mamacita.

Kilde: Spotify.

/ritzau/