FAKTA: Nobels litteraturpris

Strid i Det Svenske Akademi betyder, at årets Nobelpris i litteratur ikke bliver uddelt.

For første gang siden 1943 bliver Nobelprisen i litteratur ikke uddelt i 2018. Det meddeler Det Svenske Akademi, der står for uddelingen, efter at flere skandalesager har ramt akademiet.

* Nobelpriserne er opkaldt efter den svenske ingeniør Alfred Nobel. Hans efterladte formue gik til en fond, der skulle uddele priser inden for fysik, kemi, medicin, litteratur og fred.

Fonden administreres af Nobelstiftelsen, og priserne uddeles af Det Svenske Akademi.

* Nobels litteraturpris blev uddelt for første gang i 1901. Den første pris gik til den franske digter Sully Prudhomme.

* Tre danskere har modtaget prisen. Det var Karl Gjellerup og Henrik Pontoppidan, der delte prisen i 1917, og Johannes V. Jensen, der modtog prisen i 1944.

* Det er sket syv gange tidligere, at Nobels litteraturpris ikke er blevet uddelt. Det var i 1914 og 1918 i forbindelse med starten og slutningen på Første Verdenskrig, i 1935 og i 1940 til 1943 i forbindelse med Anden Verdenskrig.

* Det Svenske Akademi meddeler, at prisen i 2018 ikke bliver uddelt på grund af en skandalesag, hvor flere medlemmer har forladt akademiet. Der vil i stedet blive uddelt to priser i 2019.

Kilder: nobelprize.org, Ritzau.

