FAKTA: Oscarkapløb fra indstilling til vinder

Det er lidt af et nåleøje, som danske film skal igennem, før de kan opnå en Oscar-nominering.

Det Danske Filminstitut (DFI) har tirsdag offentliggjort de tre film, som er med i opløbet om at blive Danmarks kandidat til den eftertragtede filmpris Oscar i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

De tre fim er "Dronningen", "Før frosten" og "Ser du månen, Daniel".

Der er dog et langt forløb forude.

Her er et overblik over det udskillelsesforløb, som danske film skal igennem for at blive Oscar-nomineret:

* Først frigiver den danske Oscar-komité en liste over tre film, som er med i opløbet om at blive Danmarks kandidat. Det er det, som er sket tirsdag.

* 24. september mødes komitéen igen og afgør, hvilken film der bliver Danmarks endelige Oscar-kandidat. Resultatet offentliggøres samme dag.

* De film, som landene har indstillet, vurderes fra 1. oktober af Oscar-akademiets komité for ikke-engelsksprogede film. Komitéen vælger syv af filmene til shortlisten. Sidste år lå det samlede antal indstillede film på 85.

* En eksekutivkomité tilføjer dernæst yderligere tre film for at sikre, at der ikke er iøjnefaldende udeladelser.

* Kort før jul offentliggøres listen på ti film, og dernæst stemmer to komitéer om, hvilke fem film der endeligt skal nomineres.

* I den afsluttende fase sendes filmene ud til Oscar-akademiets aktive medlemmer, der må afgive deres stemme, når de har set alle fem nominerede film. De fem endelige nomineringer offentliggøres 13. januar.

* Det 92. Academy Awards Show finder sted søndag 9. februar 2020.

Kilde: Det Danske Filminstitut og Oscar-uddelingens regelsæt.

/ritzau/