FAKTA: Overskuddet fra Roskilde Festival gives væk

Gennem årene har organisationen bag Roskilde Festival doneret knap 350 millioner kroner til velgørenhed.

Samtlige 100.000 billetter til årets Roskilde Festival, der nummer 48. i rækken, er solgt, og det giver penge i arrangørens kasse.

Det gør dog ikke organisationen bag festivalen rig - den har nemlig et almennyttigt formål, og overskuddet fra festivalen doneres til velgørenhed.

Gennem årene er der samlet tjent og doneret 348,7 millioner kroner til almennyttige formål.

Her kan du læse om organisationen bag festivalen:

* Den første Roskilde Festival gik under navnet Sound Festival og blev arrangeret af unge gymnasieelever og en promotor i 1971.

* Året efter overtog Foreningen Roskildefonden arbejdet. Den står stadig bag festivalen. I 2005 skiftede den navn til Foreningen Roskilde Festival.

* Foreningen er en del af Roskilde Festival-gruppen, der er en almennyttig virksomhed, hvis overskud går til velgørende formål.

* For at adskille festivalens administration og økonomi er Roskilde Festival-gruppens aktiviteter organiseret i en fond og en forening.

* Foreningen Roskilde Festival arrangerer selve festivalen og skal generere midler til gruppens velgørende formål.

* Den er fritaget fra at betale moms, og overskuddet må således ikke bruges på kommende festivaler. Det hele går derfor til velgørende formål.

* Festivalen gav i 2017 et overskud på 16,6 millioner kroner, som blev brugt på 148 forskellige projekter og initiativer. Danmarks Indsamlingen blev blandt andre støttet med én million kroner.

* Fonden Roskilde Festival sætter kompetencer, der er erhvervet i forbindelse med udvikling og afholdelse af festivalen, blandt andet rådgivning og projektledelse, i spil året rundt - og ikke kun på festivalen. Det sker under navnet RF Experience.

* Fonden er ikke momsfritaget, og dens aktiviteter er derfor økonomisk adskilt fra foreningens.

* Den står for det momspligtige salg af drikkevarer, cigaretter og togbilletter på festivalen og har derudover til formål at hjælp Foreningen Roskilde Festival, hvis den skulle komme i økonomiske problemer.

* Fonden har ligeledes et datterselskab - administrationsselskabet Roskilde Kulturservice A/S. Den primære opgave er her at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens projekter.

Kilder: Roskilde Festivals årsskrift.

/ritzau/