FAKTA: Partierne har åbnet egne medier

Dansk Folkeparti står bag et nyt borgerligt-nationalt netmedie. Partiet er langtfra først til at gå den vej.

Der var engang, hvor enhver større provinsby havde fire blade, der svarede til de fire største politiske partier: Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Radikale.

Men udviklingen gik i retning af mere uafhængige medier, og fra begyndelsen af 1970'erne var selvejende aviser udbredt.

De seneste år er der på ny dukket medier med et vist partitilhørsforhold op. I tråd med medieudviklingen er der tale om alskens formater.

Her er et overblik:

* Netavisen Pio: Er ejet af Foreningen Pio og stiftet på initiativ af blandt andre den socialdemokratiske gruppeformand, Henrik Sass Larsen. Netavisen beskriver sig selv som uafhængig af organisationer og partipolitiske interesser, og tager afsæt i et "demokratisk socialistisk idégrundlag".

Blandt aktuelle emner er faglig organisering af turistguider, og at venstrefløjskandidater vinder frem i USA.

* Altivisten: Er et netmedie grundlagt af Alternativet. Men det er åbent for alle, der har lyst til at bidrage, fremgår det af hjemmesiden. Mediet beskrives som et "handlingsorienteret digitalt medie".

Emnerne er blandt andet, hvordan man spiser ukrudt og insekter, får en mere miljøvenlig garderobe og 30 timers arbejdsuge.

* Listen: En podcast, altså et radioprogram som man kan høre, når man vil, hvor Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, sætter fokus på forskellige emner sammen med en ugentlig gæst.

Listen kalder sig "Danmarks progressive podcast" og behandler emner som bandekonflikt og LGBTQ-rettigheder.

* DitOverblik.dk: Netmedie ejet af Dansk Folkeparti, der skal behandle emner, som partiet mener får for lidt opmærksomhed. Det er blandt andet EU-kritik og islamistisk indflydelse i Vesten.

Redaktionen skal ifølge hjemmesiden være redaktionelt uafhængig. Udgangspunktet er "borgerligt-nationalt".

* Derudover kan det nævnes, at regeringen driver hjemmesiden regeringen.dk, der har til formål at forklare regeringens politik med regeringens egne ord.

Her kan man blandt andet finde pressemeddelelser og aftaletekster. Men også videoklip med de forskellige ministre og links til podcasts produceret af Udenrigsministeriet.

Regeringen håber, at borgerne vil dele materialet på sociale medier og bruge det som udgangspunkt for diskussion.

Kilder: piopio.dk, altivisten.dk, enhedslisten.dk, ditoverblik.dk, regeringen.dk og artiklen "Fra Partipresse over Omnibuspresse til Segmentpresse" af Ida Schultz i tidsskriftet Journalistica.

