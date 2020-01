Hvilket nummer i den britiske tronfølge er prins Harry?

Dronning Elizabeth holder mandag krisemøde med arvingerne prins Charles, prins William og prins Harry

Den britiske prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, har meddelt, at de træder et skridt tilbage i det britiske kongehus.

Mandag mødes Harry med dronning Elizabeth samt prins Charles og prins William, der er nummer et og to i tronfølgen, for at diskutere situationen.

Her kan du se, hvordan tronfølgen ser ud i Storbritannien:

1. Prins Charles (født 14. november 1948), dronning Elizabeths ældste søn.

2. Prins William (født 21. juni 1982), prins Charles' ældste søn.

3. Prins George (født 22. juli 2013), prins Williams ældste søn.

4. Prinsesse Charlotte (født 2. maj 2015), prins Williams barn nummer to.

5. Prins Louis (født 23. april 2018), prins Williams barn nummer tre.

6. Prins Harry (født 1984), prins Charles' søn nummer to.

7. Archie Harrison Mountbatten-Windsor (født 6. maj 2019), prins Harry og hertuginde Meghans søn.

8. Prins Andrew (født 1960), dronning Elizabeths søn nummer to.

9. Prinsesse Beatrice (født 1988), prins Andrews ældste datter.

10. Prinsesse Eugenie (født 1990), prins Andrews datter nummer to.

Kilde: Nyhedsbureauet AP.

/ritzau/